وزير النقل البريطاني: اضطراب الرحلات الجوية سيستغرق أياما

قال وزير النقل البريطاني مارك هاربر، إن حل مشكلة اضطراب الرحلات الجوية في البلاد سوف يستغرق أياما، ولذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وعانى الآلاف من المسافرين من تأخير رحلاتهم وإلغاء بعضها بعد عطل أصاب أنظمة مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة.

وتعطلت الملاحة الجوية في بريطانية نتيجة خلل تقني، حيث يوجد نظام لنزول وصعود الطائرات وهو ما يسمى بالخدمة الوطنية للملاحة الجوية، وقد تعطل هذا النظام، وتم تحويل جميع الرحلات سواء الأرضية أو الجوية متوقفة وتم تحويلها إلى دول أوروبية، لم يحدد بعد موعد إصلاح العطل، الأمر الذي أثر على الاقتصاد البريطاني.