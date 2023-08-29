صحفي سوداني: زيارة البرهان تؤكد امتلاك مصر «كروت رابحة» لحل الأزمة

قال الكاتب الصحفي عماد السنوسي، رئيس تحرير صحيفة نبض السودان، إن زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى مصر، تأتي في وقت حاسم، وهي الزيارة الأولى بعد الحرب إلى مصر، وتؤكد عظمة ومحورية مصر وامتلاكها لكروت رابحة ورؤية سديدة لحل الأزمة السودانية.

تطابق وجهتي النظر المصرية والسودانية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الزيارة تأتي لتطابق رؤية الحكومة السودانية مع الجهود المصرية التي تقوم بها خلال الفترة الماضية والحالية، وتأتي زيارة البرهان إلى شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لشكر القيادة المصرية لمواقفها الداعمة في استقبال إخوتهم السودانيين لاحتضانهم وتوفير الملاذ الآمن لهم.

الجيش السوداني متمسك بحل جذري للأزمة

وتابع أن الوفد الذي رافق رئيس مجلس السيادة، والمتمثل في مدير المخابرات العامة ومدير منظومة الدفاعات الصناعية بالسودان ووزير الخارجية السوداني، يؤكد أن الجيش متمسك بحل الأزمة، وكذلك التعويل يأتي على مصر لتقريب وجهات النظر.