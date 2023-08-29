باحث سوداني عن زيارة البرهان إلى مصر: علاقة مصير تجمع بين البلدين الشقيقين

قال مجدي عبدالعزيز كاتب وباحث سياسي سوداني، إنّ حديث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، أمس، يؤكّد أنَّ استراتيجية القوات المسلحة السودانية تسير بصورة ناجحة في مكافحة تمرد قوات الدعم السريع ومحاولاتها لخطف السلطة تحت دعاوى سياسية.

وأضاف الباحث السوداني، في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية رغدة منير، أنَّ البرهان أكّد أمس أنَّ القوات المسلحة السودانية لن تضع يدها في أيدي الخائنين، مشيرًا إلى أنَّ زيارته مصر تؤكّد أنَّ مصر ليست كأي دولة بالنسبة إلى السودان.

وتابع أنَّ العلاقات المصرية السودانية ليست علاقات عاطفية، وإن كانت العاطفة تربط بين شعبي وادي النيل، مشيرًا إلى أنَّ العلاقات بين البلدين ليست خيارًا، ولكنها علاقة مصير بكل ما تحمل هذه الكلمة من معانٍ.

ثبات مصري على الموقف من السودان

وأكّد أنَّ مصر والقيادة السياسية الحكيمة أثبتت في الآونة الأخيرة أنها ثابتة على مواقفها ومبادئها في دعم السودان للحفاظ على المؤسسات السودانية، مشددًا على أن مصر لم تقف مكتوفة الأيدي، وكانت قوة الدبلوماسية المصرية وذكاؤها متمثلا في جمع دول جوار السودان لأنّها صاحبة المصلحة الأولى في تحقيق الاستقرار هناك، وذلك على أساس مبادرات ومحددات واضحة تمنع التدخل في السودان.

دعم مصري كبير للسودان

وأشار الباحث السوداني، إلى أنَّ مصر وقفت مع السودان موقفًا عصيبًا حينما حاولت بعض القوى في السودان استغلال بيئة الحرب، كما قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقدمت مبادرات ليست إلا احتلالًا، حتى أن بعض القادة دعوا إلى دخول قوات الاحتياطي من شرق أفريقيا إلى السودان، ودعوا إلى خروج القوات المسلحة السودانية من المدن.