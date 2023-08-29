أستاذ علاقات دولية: زيارة البرهان إلى مصر هدفها التشاور مع السيسي لحل أزمة السودان

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إنّ زيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى مصر، تحمل الكثير من الدلالات، سواء إلى الداخل السوداني أو المجتمع الدولي.

وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية بشاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ دلالة هذه الزيارة للداخل السوداني هي استقرار الأوضاع نسبيا، خاصة أنّ هناك استقرار نوعي حدث بعد زيارات البرهان مؤخرا، إلى مدينة بورتسودان أو قاعدة فلامنجو البحرية العسكرية، كما تحمل الزيارة كثير من المعاني ودلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية.

الدولة المعنية الأولى بالأزمة السودانية

وتابع أنّ الدولة المصرية تستغل دبلوماسيتها الناعمة لحل الأزمة في السودان، خاصة أنّ مصر هي الدولة الأولى المعنية بالأزمة السودانية بسبب عدة عوامل، على رأسها عوامل الدم والجغرافيا والتاريخ، وعلاقات قوية وراسخة تربط بين مصر والأشقاء في السودان، لافتا إلى أنّ مصر تسعى لاتخاذ كثير من الإجراءات فضلا عن التحركات الدولية، لإيجاد حل شامل للأزمة السودانية، ورفع المعاناة عن أشقائنا في السودان، وهو ما تفعله مصر منذ اليوم الأول للأزمة.

مصر حملت العبء الأكبر

وأكمل: «نجد أنّ مصر هي التي حملت العبء الأكبر عن الشعب السوداني وفتحت المعابر، واستضافت كثير من الأشقاء والضيوف على أراضيها، وقدّمت لهم كل أوجه المساعدات، ما يؤكد أنّ مصر والسودان نسيج واحد».