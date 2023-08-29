النائبة هند رشاد: مصر وضعت خارطة طريق لحل الأزمة السودانية

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنه الإعلام، إن القيادة المصرية حرصت منذ اندلاع الأزمة في السودان على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

دور مصر في حل أزمة السودان

وأشارت إلى أن مصر وضعت خارطة طريق لحل الأزمة السودانية من خلال احترام سيادة السودان، والتأكيد على عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة، مؤكدة حرص مصر على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق وتجنب الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السوداني.

زيارة البرهان إلى مصر

ولفتت عضو مجلس النواب إلى زيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى مصر لها العديد من الدلائل المختلفة ومن أبرزها هي وجود استقرار نسبي في أوضاع السودان، فضلا عن أن هذه الزيارة تؤكد على الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية.