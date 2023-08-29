برلمانية: تكليفات الرئيس بالتوسع في منح الرخصة الذهبية خطوة مهمة لجذب الاستثمارات

قالت غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إنّ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وتعكس رؤية القيادة السياسية في مواجهة تحديات ومخاطر الأزمة المالية العالمية، وهي خطوة مهمة جاءت في وقت مناسب لجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي المصري.

استعادة نسب من قيمة الأرض

وأوضحت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أنّ تكليف الرئيس السيسي للحكومة بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، شرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة، يعد أكبر حافز للقطاع الخاص الوطني ومجتمع الأعمال والصناعة، للإسراع بإنشاء المزيد من المشروعات الصناعية في مختلف المجالات.

وأكدت عجمي، أهمية سرعة إصدار الضوابط والقرارات لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، مؤكدة أنّ الدوله حريصة على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، لدفع عجلة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة، من خلال زيادة الصادرات، عبر تهيئة البيئة التنافسية والمشجعة للصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

توطين الصناعة المصرية

وتابعت عضو مجلس النواب، أنّ تعميق وتوطين الصناعة الوطنية ونمو الصادرات، يبدأ بتشجيع ودعم مختلف الصناعات الاستراتيجية، بما تتضمنه من إعفاء من الضرائب بأنواعها، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية، التي تستهدف صناعات استراتيجية مع إمكانية مدة لـ5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، شرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.