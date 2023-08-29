مدبولي يوجّه بالإسراع في تنفيذ مصنعين للأسمدة الفوسفاتية والسيليكون المعدني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لاستعراض مقترح مقدم من مجموعة «إندوراما» العالمية، بشأن إنشاء مصنعين للأسمدة الفوسفاتية والسيليكون المعدني لإنتاج الألواح الشمسية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وسيف صالح، معاون وزيرة التخطيط للسياسات العامة، وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، محمد شيرين، نائب أول الاستثمار بصندوق مصر السيادي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الخطاب الموجه من مجموعة «إندوراما» العالمية، بشأن إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، وآخر للسيليكون المعدني لإنتاج الألواح الشمسية، مشيرا إلى أنّه سبق وعقد اجتماعا مع المسؤولين عن الشركة الذين أبدوا اهتماما بتوسيع استثماراتهم في مصر، ولذا فالاجتماع يأتي بغرض بحث الإسراع بإجراءات تنفيذ المشروع.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى رغبة المستثمر في توجيه استثماراته في مصنعين، وهما الأسمدة الفوسفاتية، والسيليكون المعدني لإنتاج الألواح الشمسية، باستثمارات تبلغ نحو 700 مليون دولار، على أن يتم تخصيص الإنتاج للتصدير، مؤكدة أنّ المستثمر لديه الاستعداد لإقامة شراكة مع مشروعات قائمة بالفعل.

وأكد وزير البترول، توافر الأراضي اللازمة، وكذا المواد الخام، للمصنعين المطلوبين، وهناك فرصة للشراكة يمكن مناقشتها مع مسؤولي المجموعة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بسرعة دراسة المطالب التي تقدم بها المستثمر من جانب الوزارات والجهات المعنية، وفرص الشراكة المطروحة، أو الأراضي المطلوبة لإنشاء مصانع جديدة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتيسيرات لإقامة تلك المصانع، بما يسهم في سرعة ضخ هذه الاستثمارات وتوفير المنتجات المستهدفة، كما وجّه مدبولي بسرعة عقد اجتماع مع مسؤولي الشركة، لمناقشة تفاصيل تلك المشروعات.

وخلال الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الصناعة، بسرعة إعداد مشروعات القوانين أو القرارات الخاصة بتنفيذ توجيهات الرئيس الأخيرة، المتعلقة بالحزم التحفيزية للصناعات المستهدفة؛ حتى يتسنى عرضها على مجلس الوزراء، وحال وجود تعديلات على القوانين تعرض على البرلمان في بداية الانعقاد الجديد.