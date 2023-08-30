«الإسكان» تعلن حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي

حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، مستفيدي شقق الإسكان الاجتماعي، من استغلال الوحدات في الإيجار أو البيع أو تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، موضحة أنه يخالف قوانين ولوائح الإسكان الاجتماعي.

حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الحالات التي يتم فيها سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين.

1- يتم سحب الشقة من الحاصل عليها حال التنازل، أو التصرف في الوحدة للغير دون موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

2- يتم إلغاء تخصيص الوحدة في بعض الحالات وفقا لطلب مالك الوحدة.

3- يتم سحب شقة الإسكان، في حال عدم استكمال دفعات السداد الخاصة بالوحدة في الفترات المحددة لذلك.

4- يتسبب عدم التعاقد واستلام الوحدة في الموعد المحدد للاستلام، في سحب الوحدة السكنية من الحاصل عليها.

5 - يتم سحب الوحدة عند اكتشاف تزوير أي ورقة من الأوراق التي تم تسليمها أثناء التقديم للحصول على الوحدة.

تسليم 400 وحدة في بدر للموظفين

ويذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن إنهاء إجراءات وتسليم أكثر من 4100 وحدة سكنية للمستفيدين من الوحدات بالمرحلة الأولى من سكن موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع «زهرة العاصمة» بمدينة بدر.