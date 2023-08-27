«الإسكان»: تسليم 4100 وحدة في بدر للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنهاء إجراءات وتسليم أكثر من 4100 وحدة سكنية للمستفيدين من الوحدات بالمرحلة الأولى من سكن موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع «زهرة العاصمة» بمدينة بدر.

وأوضح أن المرحلة الأولى من مشروع وحدات موظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر تضم 376 عمارة بها 9024 وحدة سكنية، وأن الخدمات بالمشروع تشمل 3 مدارس وحضانتين ومخبزين و2 مركز طبي و4 أسواق تجارية وملاعب ودور عبادة لخدمة المستفيدين بالوحدات من موظفي الدولة.

وأشار إلى الأعمال الأخيرة الجارية بالمرحلة الثانية من سكن موظفي العاصمة، والتي تضم 4704 وحدات سكنية، وعددا من الخدمات التي جارٍ تشغيلها بمدينة بدر لخدمة موظفي الدولة وقاطني المدينة، مشددا على دفع العمل بالمشروعات الخدمية لتلبية احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية.

وأكد ضرورة تسهيل الإجراءات على موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية في استلام وحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات، مشدداً على ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، وكذا التوقيتات الزمنية، بالمرحلة الثانية من وحدات موظفي العاصمة.