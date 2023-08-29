موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي، موعد مباراة الأهلي في السوبر الأفريقي، واستعد النادي لمباراة البطولة والموسم الجديد، بالسفر إلى النمسا أمس الاثنين، لخوض معسكر خارجي يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.

ويلعب فريق الأهلي أولى مبارياته في الموسم الجديد بخوض لقاء السوبر الأفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية في منتصف الشهر المقبل.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، إقامة كأس السوبر الأفريقي بين فريق الأهلي واتحاد الجزائر الجزائري، في مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر المقبل وذلك على أرضية ملعب الملك فهد.

ويتنافس على بطولة كأس السوبر الأفريقي، النادي الأهلي باعتباره بطل دوري الأبطال النسخة الماضية، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، باعتباره بطل كأس الكونفدرالية.

الأهلي الأكثر تتويجاً بكأس السوبر الأفريقي

وحقق الأهلي بطولة كأس السوبر 8 مرات على مدار تاريخه، وبذلك يعتبر الأكثر تتويجًا بلقب هذا الكأس على مر التاريخ، يليه فريق الزمالك بعدما حقق اللقب في 4 مناسبات.