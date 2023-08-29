حملات لتطبيق قرارات الغلق وخطة ترشيد الكهرباء في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المتابعة الميدانية بالأحياء والشوارع الرئيسية للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق خطة الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتطبيق مواعيد غلق الورش وفقاً لمواعيد التوقيت الصيفي.

التفتيش على تراخيص الورش

من جانبها، تابعت الوحدات المحلية لمركزي المنيا ومطاي، أعمال تطبيق مواعيد الغلق الصيفية للورش بالأحياء الرئيسية داخل دائرة المركز وكذلك التفتيش على تراخيص تلك الورش للتأكد من صلاحية التشغيل، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية للتأكد من الالتزام بغلق الورش في تمام الساعة السابعة مساء مع التنبيه على أصحابها بالتقيد بمواعيد الغلق الصيفية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف تلك القرارات.

تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

وفى ذات السياق، تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ خطة ترشيد الطاقة الكهربائية بالشوارع والأحياء الرئيسية بالمدن والمؤسسات الحكومية، مع تكثيف حملات دورية وتفتيشية لفصل الإعلانات المضيئة والتأكد من التزام المحال التجارية بخفض الانارة العامة وكذلك غلق اللوحات الإعلانية واستخدام لمبات موفرة، وذلك فقاً لخطة الدولة لتوفير الطاقة في ظل الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.