محافظ المنيا: معرض «أيادي مصر» يدعم منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جناح المنتجات الحرفية والتراثية الخاصة بمحافظة المنيا بمعرض «أيادي مصر»، الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة «هانس زايدل الألمانية» وذلك بمشاركة وحضور عدد من المحافظات.

دعم منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة

صرح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن المعرض يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لدعم منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والتراثية ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية من المشروعات التي تتبناها في خدمة قطاع منتجي وصناع الحرف اليدوية والتراثية وفي ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية باعتباره مشروعاً قومياً يساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

تسويق المنتجات محليا ودوليا

وأشار إلى أن محافظة المنيا شاركت بعدد من المعروضات مثل «العود العربي - السجاد اليدوي - منتجات خيامية - مكرامية - فضيات»، مما تتميز به مدن وقرى المحافظة، وما تقدمه سواعد أبنائها، وعرض هذه المنتجات وتسويقها محلياً وعالمياً بما يليق باسم مصر.