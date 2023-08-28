رابط الاستعلام عن القبول بكليات جامعة المنيا الأهلية.. لطلاب المرحلة الثانية

خصصت جامعة المنيا الأهلية رابطًا للاستعلام عن قبول طلاب المرحلة الثانية، بكلياتها السبع، وهي: الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال.

رابط الاستعلام عن القبول بجامعة المنيا الأهلية

وقال الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، في تصريحات لـ«لوطن»، إنه يمكن لطلاب المرحلة الثانية الاستعلام عن القبول بكلياتها السبع بالرقم القومي، وطباعة بطاقة الترشيح من خلال هذا الرابط (من هنا).

الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة المنيا الأهلية

وقبل يومين أعلنت جامعة المنيا الأهلية المرحلة الثانية للقبول المبدئي للطلاب المتقدمين للالتحاق وفقا للحدود الدنيا الاتية:- كلية الطب: 338 درجة بنسبة مئوية 82.4%.

- كلية طب الأسنان: 329.5 درجة بنسبة مئوية 80.3 %.

- كلية العلاج الطبيعي: 325 درجة بنسبة مئوية 79.2 %.

- كلية الصيدلة: 307.5 درجة بنسبة مئوية 75 %.

- كلية الهندسة: 279 درجة بنسبة مئوية 68.05 %.

‎- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: علمي رياضة 247 درجة بنسبة مئوية 60.24 %، وعلمي علوم 295.5 درجة بنسبة مئوية 72.07 %.

- برنامج الدعاية والاعلان والعلاقات العامة بكلية العلاقات العامة وإدارة الاعمال: 217.5 درجة بنسبة مئوية 53.05 %.

وقد طالبت جامعة المنيا الأهلية الطلاب المقبولين بسرعة طباعة بطاقة الترشيح والتوجه لمبنى جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة لإنهاء إجراءات القيد، وتشمل تقديم أصول المستندات ودفع نصف الرسوم السنوية، وذلك حتي غدا الثلاثاء 29 أغسطس الجاري.