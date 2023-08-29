القبض على 4 هاربين من أحكام 400 سنة سجن في البحيرة والقليوبية وكفر الشيخ

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية هارب من تنفيذ 74 حكما قضائيا بإجمالي مدد حبس بلغت 77 سنة وكفالات مالية.

تنفيذ 79 حكما قضائيا بـ96 سنة سجن

كما تم ضبط أحد الأشخاص، المقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة هارب من تنفيذ 79 حكم حبس بإجمالي مدد حبس بلغت 96 سنة، وكفالات مالية.

تنفيذ 65 حكما بـ24 سنة سجن

وتم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة هارب من تنفيذ 96) حكم حبس بإجمالي مدد حبس بلغت 185 سنة سجن، وكفالات مالي وأحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ هارب من تنفيذ 65 حُكم حبس بإجمالي مدد حبس بلغت 24 سنة، وكفالات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.