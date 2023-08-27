الأمن العام يضبط ترسانة أسلحة في ورشة بأسيوط

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها بمحافظة أسيوط.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط قيام ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط) بتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبتفتيش مسكنه تم العثور على 21 قطعة سلاح نارى (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 15 فرد - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية – أجزاء من أسلحة نارية).

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.