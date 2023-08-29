رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بالمبادرة المصرية للسياحة التعليمية

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبد الله غلاب، المستشار القانوني للجامعة.

تقدم الجامعة في تصنيف شنغهاي الصيني

استهل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، جلسة مجلس الجامعة بالترحيب باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مثمناً الدور الحيوي بين المحافظة والجامعة، كما هنأ مجلس الجامعة بتقدم الجامعة في تصنيف شنغهاي الصيني، متمنياً جهود أكثر خلال الفترة المقبلة في كل التخصصات لتحقيق مراكز متقدمة في كل التصنيفات الدولية، كما نقل تهاني الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العملي، للإنجاز الذي حققته الجامعة في التصنيفات الدولية.

إطلاق المبادرة المصرية للسياحة التعليمية

كما ثمّن رئيس الجامعة، دور الدولة في إطلاق المبادرة المصرية للسياحة التعليمية و«مبادرة EGYAID» لجذب الطلبة الوافدين، حيث أنّ الهدف الرئيسي للسياحة التعليمية هو التحصيل العلمي، والتعلم من التجارب، واكتساب المعارف الضرورية، وتأتي المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، امتداداً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تتضمن المبادرة 7 مبادئ رئيسية، وهم: «أنت مبتكر، أنت في بلدك الثاني، أنت سفير، أنت متكامل، العالم لدينا، نحن نرعاك، الكل يتعلم سويًا».

أعرب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن سعادته البالغة بتواجده في منارة العلم جامعة كفر الشيخ، كما قدّم التهنئة لمجلس الجامعة بالتقدم المستمر في التصنيفات الدولية التي تحصل عليها الجامعة في كافة المجالات وأخرها تصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات 2023، مضيفاً بأنّه ليس هذا بالغريب عن جامعة كفر الشيخ لأنها منارة العلم المعرفي.

إطلاق القوافل الشاملة لقرى مراكز المحافظة

كما توجه المحافظ، بالشكر لرئيس جامعة كفر الشيخ على الدعم المستمر لخدمة المحافظة في كل المجالات سواء طبية أو توعوية أو تثقيفية من خلال إطلاق القوافل الشاملة لقرى مراكز المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

كما وجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، بتكثيف جهود الجامعة مؤكداً استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى المحافظة.