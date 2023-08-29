تجهيز 35 مجمعا زراعيا بقرى «حياة كريمة» في أسيوط

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تجهيز 35 مجمعًا زراعيًا بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمهيداً لتشغيلها وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودتها والإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة «حياة كريمة»، ونفيسة عبد السلام مسؤول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

سرعة تجهيز المجمعات الزراعية

ووجه محافظ أسيوط خلال اللقاء بسرعة تجهيز المجمعات الزراعية التي تم انشائها بقرى المحافظة، والتنسيق مع كافة المسئولين بدار الهندسة ورؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارات المختلفة وشركات المرافق، حتى يبدأ تشغيلها بكامل طاقتها وفقًا لخطة زمنية محددة والاطمئنان على كونها تمت طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

تدريب الأطباء بالوحدات البيطرية

وأكد المحافظ ضرورة تدريب الأطباء والعاملين بالوحدات البيطرية ومراكز تجميع الألبان التي تم إنشائها بالمجمعات الزراعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشاريع مبادرة حياة كريمة

وأوضح المحافظ أن المشروعات التي تم ويجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه، بالإضافة إلى المجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 266 مليون جنيه والإسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروعا بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه.

ولفت إلى أن المجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 97 مشروعا والاتصالات 149 مشروعا ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و14 مشروعا متنوعا ما بين (اسواق ومواقف ونقاط اطفاء) بتكلفة 434 مليون جنيه تم نهوها بنسبة 100 % وعدد 4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن.