انتهاء معظم مشروعات «حياة كريمة» بمركز زفتى في الغربية

يشهد مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، العمل على قدم وساق داخل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إذ شهدت عدد من المشروعات انتهاء نسب تنفيذ الأعمال بنسبة 100%، وباقي المشروعات تخطت نسبة التنفيذ 90% من الأعمال.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن العمل داخل مشروعات حياة كريمة بالغربية متواصل على مدار الساعة، مشددا على الدور العظيم الذي تؤديه المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات، فضلًا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا في تلك القرى من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية في إطار المبادرة.

إجراء جولات تفقدية

مضيفا أنه تفقد اليوم، العمل داخل عدد من المشروعات الجاري تنفيذها داخل عدد من قرى المبادرة الرئاسية، مشدد على ضرورة تلافي كافة الملاحظات وتكثيف الجهود لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من تسليم كافة الأعمال المتبقية بمشروعات «حياة كريمة».

المرحلة الثانية من «حياة كريمة»

وأشار إلى أنّ العمل داخل المشروعات يتم بصورة منتظمة، وهناك مشروعات جرى الانتهاء منها بنسبة 100%، مثل التربية والتعليم والصرف الصحي والبريد والمياه والشرب والكباري، وأيضا تم البدء في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في 4 مراكز، وذلك من خلال عقد اجتماعات ولقاءات مع المواطنين وتنظيم ندوات التمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، إلى جانب تنفيذ الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروعات المقرر تنفيذها في المرحلة الثانية داخل المراكز التي تم اختيارها، مؤكدا أن حياة كريمة مستمرة ولن تتوقف حتى يتم تطوير كافة قرى المحافظة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.