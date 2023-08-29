توفير 4 آلاف مشروع تنموي للأسر الأكثر احتياجا في كفر الشيخ

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ جمعية الأورمان التي تُعد إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في توفير 4 آلاف مشروع تنموي متمثل في قروض حسنة، وتسليم أكشاك، وتوزيع مواشي للأسر الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ المختلفة، على مدار السنوات السابقة.

تنفيذ البرامج التنموية التي تخدم رؤية مصر 2030

قالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إن هناك دور حيوي وفعال للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار رؤية القيادة السياسية الحكيمة بأهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في مساندة قضايا التنمية وانطلاقاً من كون عملية الحوار والشراكة هي عملية مستمرة من أجل ضمان استدامة تنفيذ البرامج التنموية التي تخدم رؤية مصر 2030.

أضاف اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر، ليُدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخذ في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن

وأضاف «شعبان»، أنّه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

وأشار «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أنّ الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

إجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات

الجدير بالذكر أنّ الجمعية تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين، وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات وإقامة معارض الملابس المجانية.