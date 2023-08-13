وزارة التضامن الاجتماعي توضح آلية حشد المستفيدين من مشروع مودة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن كيفية حشد الشباب والفتيات المستفيدين المستفيدين من المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، حيث قام المشروع ببعض التدخلات المبتكرة من مديريات التضامن الاجتماعي لحشد الفئة المستهدفة، وذلك من خلال استثمار موارد مديريات التضامن الاجتماعي المختلفة لتحفيز المشاركين على الاستفادة وحضور التدريبات.

تحفيز الجمعيات الأهلية على المشاركة في تنظيم وتنسيق ودعوة المستفيدين

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، إلى حرص مشروع «مودة» على تحفيز الجمعيات الأهلية على المشاركة في تنظيم وتنسيق ودعوة المستفيدين لحضور التدريبات، من خلال وضع أنشطتهم المشتركة مع المشروع في سابقة أعمال كل جمعية هذا إلى جانب، دعوة القادة المحليين المؤثرين كالقادة الدينيين والرائدات الريفيات والمجتمعات للمشاركة في حشد الفئات المستهدفة، وقام بالتشبيك مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية المختلفة بالمناطق والقرى لتقديم خصومات وعروض للحاضرين بتدريبات مودة المتخصصة للمخطوبين.

دراسة المناطق الأعلى في معدلات الطلاق بكل محافظة

وفي سياق متصل، حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على دراسة المناطق الأعلى في معدلات الطلاق بكل محافظة على مستوى الجمهورية، ثم تكثيف تنفيذ التدريبات بداخل تلك المناطق والعمل على الدعاية المختلفة للشباب والفتيات من أبناء تلك المناطق لحضور التدريب والاستفادة منه.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، قد أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية، المرحلة الثانية من تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» التفاعلية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي داخل 10 محافظات، وتستهدف من خلالها تدريب 4000 شخص.