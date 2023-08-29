‎زلزال إندونيسيا يثير المخاوف من حدوث تسونامي.. قوته 7.1 درجة

أثار إعلان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل ‎برصد زلزال في إندونيسيا بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة بحر بالي في إندونيسيا، أمس، مخاوف الكثيرين من حدوث موجات تسونامي.

‎زلزال إندونيسيا قوته 7.1 درجة

ووقع ‎زلزال إندونيسيا على بعد 203 كيلومترات شمالي ماتارام في إندونيسيا، وعلى عمق 516 كيلومترًا تحت سطح الأرض، وأكدت الهيئة الأمريكية للمسح الجيولوجي أنّ قوة الزلزال وصلت إلى 7.1 درجة.

وأثارت قوة ‎زلزال إندونيسيا مخاوف الكثيرين من حدوث موجات مد عاتية «تسونامي»، بينما طمأن النظام الأمريكي للتحذير من موجات تسونامي مواطني أندونيسيا بأنه لا توجد تهديدات بحدوث تسونامي نتيجة للزلزال، حسبما ذكرت «العربية».

‎زلزال إندونيسيا يثير المخاوف من حدوث تسونامي

وشهدت منطقة جزيرة سومطرة الإندونيسية زلزالًا عام 2004 تسبب في موجات تسونامي أدت لمقتل 230 ألف شخص في دول مثل سريلانكا والهند وتايلاند.

يذكر أنّ إندونيسيا تتعرض لزلازل متكررة بسبب وقوعها على حزام النار، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين حول حوض المحيط الهادي، وفي نوفمبر الماضي لقي نحو 602 شخص مصرعهم بسبب زلزال ضرب مقاطعة جاوا الغربية الإندونيسية بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر.