هل يؤثر انضمام مصر لـ«البريكس» على سوق السيارات؟

تترقب الأسواق تأثير انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، وتحديدًا تأثير ذلك على سوق السيارات في مصر، وتشير التوقعات إلى أن سوق السيارات يشهد تراجعا في الأسعار خلال الفترات المقبلة بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس.

التعامل بالعملات المحلية أو العملة الموحدة

وقال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية، إن انضمام مصر إلى البريكس من المتوقع أن يكون له تأثير على سوق السيارات في مصر بشكل واضح من خلال التعامل بالعملة المحلية مقابل العملة المحلية أو عن طريق العملة الموحدة، وبالتالي لن يكون الدولار عملة وسيطة في التعاملات بين هذا التكتل الاقتصادي صاحب أسرع اقتصادات نموًا.

تراجع أسعار السيارات

وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر تقوم باستيراد مكونات محلية بنسبة كبيرة من دول التكتل الاقتصادي «البريكس»، ومع انضمام مصر للمجموعة من المفترض أن تزيد عمليات التبادل التجاري بين دول المجموعة، والاعتماد على العملات المحلية لهذه الدول في التبادل التجاري فيما بينهم أو العملة الموحدة في حالة إطلاق هذه العملة؛ الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على صناعة السيارات في مصر، وبالتالي سنشهد تراجعا في أسعار السيارات بالسوق المصرية.

الاستفادة من دول البريكس

وتابع سعد أن مصر تستفيد من الانضمام إلى البريكس بشكل كبير، وتحديدًا من دولة الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، التي يتجاوز استيراد مصر من السيارات منها 45%.