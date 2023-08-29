محمد سلماوي: نجيب محفوظ سامح القائم بمحاولة اغتياله

قال الكاتب والمفكر محمد سلماوي، إن نجيب محفوظ عندما رأى الشخص الذي وثب عليه وحاول قتله في عام 1992 اعتقد أنه كان من الممكن أن يصبح بطلا رياضيا أو طبيبا أو مهندسا، موضحًا: «قال لي ازاي عملوا لهم غسيل مخ، وازاي شاب في مقتبل عمره يختار يبقى قاتل».

سلماوي: قلت له هل أنت مشفق عليه؟

وأضاف «سلماوي»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، مقدم برنامج الشاهد، على قناة إكسترا نيوز: «قلت له هل أنت مشفق عليه؟ قال لي، نعم، لأنه ضحية، وأنا مسامحه، ولكن يجب أن يحاكم والعدالة يجب أن تأخذ مجراها، لكنني أعلم أنه ضحية غُرر بها».

سلماوي: سعيت إلى لقاء من حاول قتل نجيب محفوظ

وتابع: «بالنسبة للقاء من حاول قتل نجيب محفوظ، سعيت إلى ذلك فعلا لأنني كان لديّ رسالة من نجيب محفوظ إليه كانت من الممكن أن تهزه أو تعيده إلى رشده، وسأقول له إن من حاولت قتله يسامحك، وكنت حريصا على أن أرى رد فعله».