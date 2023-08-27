الليلة.. خالد عكاشة ضيف الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على «اكسترا نيوز»

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، الليلة في برنامج «الشاهد»، خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وحديث حول شهادته عن الجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية وآلية تشكيلها.

كواليس نشأة الجماعات الإرهابية في سيناء

ويتحدث «عكاشة» خلال الحلقة عن كواليس نشأة الجماعات الإرهابية في سيناء وتحديدا تنظيم «التوحيد والجهاد» على يد خالد مساعد، واستهدافهم للسياحة في سلسلة عمليات ممنهجة، وكيف كان جبل الحلال لهم بمثابة وكر وملاذ أمن إلى أن تم استهدافهم هناك.

برنامج الشاهد

برنامج «الشاهد» يذاع يوميا على قناة «إكسترا نيوز» بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، في الساعة الحادية عشرة مساء.