«الباز» يستكمل شهادة سامح عاشور عن ثورة 30 يونيو في برنامج «الشاهد» على إكسترا نيوز

يستكمل النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، نقيب المحامين الأسبق، الحديث عن كواليس أحداث ثورة 30 يونيو، وما دار بها من تفاصيل وخلفيات خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بالجزء الثاني من شهادته عن الثورة، في البرنامج الوثائقي«الشاهد»، المذاع على شاشة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز.

سامح عاشور: ثورة 30 يونيو معجرة بكل المقاييس

وتحدث «عاشور» في الجزء الأول من شهادته، عن ما أسماه بـ«استفاقة» الشعب المصري في ثورة 30 يونيو قبل ضياع مستقبله، حال استمرار الإخوان في المشهد، ووصف الثورة بأنها «معجزة بكل المقاييس».

واسترجع النائب سامح عاشور في شهادته، تاريخ اقتحام التنظيم الإرهابي للمشهد خلال ثورة 25 يناير، وكيف استغلت الجماعة ضعف الأحزاب والقوى السياسية، خلال هذه الفترة، بعد أن ساهم نظام «مبارك» في تدمير الأحزاب والقوي السياسية وأسقط هيبتها في الشارع.

وتابع: «القوى السياسية فرطت في 25 يناير بأيديها وسلمتها للإخوان»، مشيرا إلى أن تنظيم الإخوان جزء من نظام مبارك، موضحا: «الإخوان كانوا في بيوتهم لما قامت ثورة 25 يناير.. ولم يفكروا في السلطة إلا بعد دخول ميدان التحرير».

سامح عاشور: شعرت بالانهزام لما القرضاوي نزل التحرير

وسرد نقيب المحامين الأسبق في شهادته، كواليس وأحداث موقعة الجمل، مؤكدا أن التنظيم الإرهابي طرف أصيل فيها، قائلا: «الإخوان أداروا ما حدث بموقعة الجمل في ميدان التحرير بمشاركة مجموعة من المغفلين»، مضيفا: «شعرت بالانهزام لما القرضاوى نزل ميدان التحرير، وحسيت انه اتغدر بينا».

واعتبر النائب سامح عاشور، أن الدكتور محمد البرادعي كان مجرد محطة للإخوان، واستغلوا تصدره المشهد في الجمعية الوطنية للتغيير، لحصد المكاسب السياسية، وبمجرد أن حققوا أهدافهم، اغتالوه سياسيا، مثلما يفعلوا مع كل الرموز التي صنعوها.

وأوضح النائب سامح عاشور في الجزء الأول من شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن خطورة فكر الإخوان تكمن في ارتباطه بالتنظيم، وهذا هو سبب كراهية الشعب لهم، قائلا: «الإخوان كانوا عايزين البلد على مقاسهم»، وأن محمد مرسي سقط لأنه لم يكن رئيسا للجمهورية، بل مندوبا لمكتب الإرشاد في القصر الجمهوري.

وقال: «الناس أدركت أن مشروع الإخوان هو توريث مصر للجماعة.. وأن نهاية الخيط هو سقوط المرشد».

تفاصيل برنامج «الشاهد»

ويعد برنامج «الشاهد» الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج «الشاهد» يوميا على قناة «إكسترا نيوز» بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.