مقرر ثقافة الحوار الوطني: الوزارة ليست المسؤول الوحيد عن زيادة الوعي

قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن الهوية الوطنية ترتبط بالماضي، ولكن الهدف منها صناعة المستقبل وأنها ليست ثابتة، مضيفا: «من الحاجات المفهومة غلط عن الهوية إنها ترتبط بالماضي فقط، وهذا الأمر ليس حقيقيا»، مؤكدا أن وزارة الثقافة ليست المسؤول الوحيد عن زيادة الوعي.

مقترحات اللجنة للحديث عن الثقافة

وأضاف «مجاهد» أثناء لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»: «أن أهمية مقترحات اللجنة للحديث عن الثقافة، التوصية الأولى التي خرجت من المحور الهوية التي تم الاتفاق عليه بالتنسيق مع لجنة التعليم ما قبل الجامعي، والتي عملت توصية اجتماع مشترك مع وزارة الثقافة ممثلا بكتاب الذي كتبه طه حسين بعنوان (مستقبل الثقافة في مصر) الذي يتضمن الحديث عن التعليم وليس الثقافة».

ولا بد من تشكيل تسمى تشكيل الوعي

وتابع : «أننا جمعنا آراء الناس في رأيهم بأن وزارة الثقافة ليس المسؤول الوحيد عن تشكيل الوعي، ولا بد من تشكيل تسمى تشكيل الوعي هذه المنظومة تضم تربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والإعلام، والثقافة بالإضافة للأزهر والكنيسة، واتفقنا اننا تكون مجموعة وزارية بإشراف رئيس الوزراء».