جلسات نقاشية مشتركة لشباب الأحزاب بشأن «الحوار الوطني»

يعقد شباب أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والنهضة، والعدل، والاتحاد، مجموعة جلسات نقاشية حول موضوعات لجنة الشباب المنتظر مناقشتها في المراحل المقبلة من الحوار الوطني.

وأوضحت الأحزاب في بيان منذ قليل، أنه سيجري عقد 3 جلسات، جلستين تحضيريتين للنقاش والاتفاق على أولويات العمل، وجلسة ختامية لإعلان مسودة مشتركة بما يتم الاتفاق عليه «وثيقة التنمية الشبابية».

دعم الشباب من ذوي الهمم

ومن المقرر عقد الجلسة الافتتاحية التحضيرية بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتتناول «التمكين السياسي للشباب - دعم الشباب من ذوي الهمم - مراكز الشباب والأندية و مراكز التنمية الشبابية - الرياضة».

وتعقد الجلسة التحضيرية الثانية بمقر حزب العدل، وتتناول: «دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية - الشباب الدراسين بالخارج - الانتماء والوعي - التحولات الجيلية»

وتعقد الجلسة الختامية بمقر حزب الإصلاح والنهضة، لإعلان مسودة مشتركة بما يتم الاتفاق عليه «وثيقة التنمية الشبابية».

تمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا

تهدف الاجتماعات، إلى تشارك الرؤى والأفكار للخروج بمسودة توصيات مشتركة في المساحات المتفق عليها فيما يخص أولويات العمل من أجل التنمية الشبابية في هذه المرحلة، والإجابة عن سؤال: «الشباب عايز ايه من الحوار الوطني؟»، إذ أننا كأحزاب نؤمن بضرورة تمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا، ونحرص على دعم الشباب فهم المؤشر الحقيقي والصادق في بناء أي وطن والنهوض به.