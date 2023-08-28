الحوار الوطني يطالب بنقل الوصاية من للأم وإنشاء هيئة مستقلة لأموال القصر

وجهت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابته لمخرجات الحوار الوطني، وإحالة بعض المخرجات للجهات التشريعية.

موافقة من أغلبية المشاركين

وقالت نسرين البغدادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنّ هناك موافقة من أغلبية المشاركين في الحوار الوطني بتغيير قانون الوصاية، مؤكدة أنّ المادة الأولى من قانون الوصايا ينص على نقل الوصاية من الأب إلى الأم مباشرة في الأمور المالية.

نقل الوصاية من الأب إلى الأم

وتابع: «تم تقديم طلب رسمي بصورة مباشرة لإنشاء هيئة مستقلة للأموال القصر، وفي حالة الموافقة على الطلب، سيكون هناك مشاركة في احتيار أعضاء الهيئة من قبل مشاركي لجنة الأسرة والتماسك بالحوار الوطني».