حققت مستويات تاريخية.. خبير أسواق مال تكشف أسباب ارتفاع مؤشرات البورصة

أكدت رانيا يعقوب خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية سجلت قمة تاريخية للجلسة الثالثة على التوالي وتربح 7.5 مليار جنيه.

وقالت خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على شاشة «سي بي سي»، أن هناك عدة عوامل لتحقيق البورصة مستويات تاريخية؛ بينها انضمام مصر لمجموعة البريكس، ولكن الأمر له آثاره الإيجابية على المدى القصير وكذلك الطويل.

ارتفاع مؤشرات البورصة

وذكرت أنه من المتوقع أن تتجاوز هذه المستويات معدلات قياسية أخرى، مضيفة أن الوضع الحالي فرصة كبيرة للمستثمرين.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم بارتفاع جماعي، بصعود 45 نقطة في مؤشر البورصة إيجي إكس 30 و40 نقطة لإيجي إكس 70 وسط تداولات تجاوزت 2 مليار و800 مليون جنيه لتكون البورصة بذلك بلغت أعلى قمة لها تاريخيًا لثالث جلسة على التوالي، وذلك بعد تغيير إدارة البورصة بدءا من الأسبوع الجاري وإعلان مجموعة بريكس دعوة مصر لعضوية دائمة بدءاً من العام المقبل، وربح رأس المال السوقي نحو 7.5 مليار جنيه، وأغلق عند تريليون 267 مليار جنيه.