أستاذ بالأزهر يحذر من تأجيل عمل اليوم إلى الغد: آفة انتشرت في المجتمعات

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك آفة منتشرة في المجتمعات وهي تأجيل عمل اليوم إلى الغد، لافتا إلى أن السبب في انتشارها هو عدم التغلب على النفس.

النفس خطيرة على الإنسان وتحتاج يقظة القلب

وتابع أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «الطريق إلى الله»، المذاع على فضائية الناس، الثلاثاء: «النفس خطيرة على الإنسان وتحتاج يقظة القلب، حتى لا يحول عبد للنفس، تجد كثيرين أصبحوا أسرى للنفس، تلاقى الطالب لا يذاكر طول العام ويقول أذاكر قبل الامتحان وتلاقيه يرسب أو يفوته التفوق».

الإرادة الحقيقية التي بها يقظة قلب ويقين هي ما تنجز المهام

واستكمل: «تلاقي المدير أو العامل يأجل شغله لبكرة، وهذا يسبب خسائر كبيرة للشركة، المشروع اللي يخلص فى سنة يتعمل فى 3 سنوات، لكن الإرادة الحقيقية التي بها يقظة قلب ويقين هى من تنجز المهام ولا تؤجلها، فالوقت مهم».