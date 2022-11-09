جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة عن استقرار الأسرة بالتعاون مع الأزهر الشريف

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ ممثلة بإدارة النشاط الاجتماعي حملة للتوعية الأسرية المجتمعية اليوم الأربعاء، تحت شعار «أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومشيخة الأزهر الشريف.

أبرز الحضور في فعاليات الحملة

حضر فعاليات الحملة الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور رشدي شوقي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، الدكتور محمد مصطفى حبيب منسق حملة التوعيه الأسرية والمجتمعية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور هناء بدير طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وحاضر فيها الدكتور محمد عبد المعبود قنديل، الدكتور محمد عبد العزيز عبد السلام ، الدكتور السيد محمد عرفة، أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

أهمية الأسرة والإرشاد النفسي

وأكدت الدكتور فاتن طلعت قنصوة، أستاذ علم النفس بجامعة كفر الشيخ، عن الأمن النفسي وأهمية الأسرة وكيفية بناءها وتقديم مختلف أوجه الإرشاد النفسي والاجتماعي والطبي والديني لطلاب الجامعة في هذا الشأن إيمانًا بأهمية التوعية بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وأشار عدد من المحاضرون بمشيخة الأزهر الشريف إلى ظاهرة العنف الأسري مؤكدين أنه من الأسباب الرئيسية لهذه الظواهر هو تفكك الأسرة، لذا وجب علينا علاج الظاهرة من جذورها، وهي الاهتمام بمعايير اختيار شريك الحياة، وأولها التكافؤ العلمي والفكري والاجتماعي، وعدم الانسياق وراء المشاعر التي من شأنها أن تهوي بقيم وعادات المجتمع وتكون أسر غير متكافئة.

إعلاء قيمة العطاء

وأكد المشاركون أهمية إعلاء قيمة العطاء والتضحية بين الزوجين، وأن الحياة الزوجية ليست شراكة ولكن هي تراحم وود والفة ومعروف بين الطرفين كما نص عليها القرآن والسنة.