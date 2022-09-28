مجلس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي الشريف

قدم مجلس جامعة الأزهر، اليوم، في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وحضور جميع أعضاء مجلس الجامعة؛ التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وللشعب المصري، وللأمة الإسلامية؛ بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وانتصارات السادس من أكتوبر عام 1973 يوم العزة والكرامة الذي برزت فيه عظمة المصريين في الدفاع عن الوطن.

الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

وقدم مجلس الجامعة التهنئة إلى أعضاء هيئة التدريس وأبنائنا الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد، وقال رئيس الجامعة: خالص تقديري للعمداء؛ لما تبذلونه من جهد في الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، وأشد على أيديكم ضبط العملية التعليمية، وتنفيذ وصايا رسولنا -صلى الله عليه وسلم- بإكرام طالب العلم والإحسان إليه والاهتمام به عندما أوصى: «سيأتيكُم أقوامٌ يطلبونَ العِلمَ فإذا رأيتُموهم فقولوا لَهُم: مَرحبًا مَرحبًا بوصيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ واقْنوهُم، أي: علِّموهُم».

كلية الشريعة والقانون

وقدم مجلس الجامعة خالص العزاء لأسرة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة في وفاة الدكتور رشاد خليل، عميد الكلية الأسبق، وقدم المجلس العزاء في وفاة المغفور له الدكتور سعد قنصوة وكيل كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، كما قدم مجلس الجامعة خالص العزاء للدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا في وفاة والده، تغمد الله الجميع بواسع رحمته، اللهم آمين.