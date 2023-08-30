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دلالة طول الإصبع على مرض معين.. قد يرتبط بالتهاب المفاصل

كتب:

فادية إيهاب
08:23 ص | الأربعاء 30 أغسطس 2023
أصابع - تعبيرية

أصابع - تعبيرية

هناك عدد من العلامات المرتبطة بالأصابع والتي تدل عن الحالة الصحية للشخص، بحسب العديد من الدراسات؛ إذ يشير طول الإصبع إلى خطر الإصابة بأمراض معينة في وقت لاحق من الحياة.

و بحسب صحيفة «ذا صن البريطانية»، ذكر علماء من الهند أن السبب في اختلاف طول إصبع السبابة «الأصبع الأول من إبهامك» مقابل البنصر «الرابع» قليلاً بين الرجال والنساء، فعند الإناث، أن الرجال يتعرضون لكمية أكبر من هرمون الذكورة «تستوستيرون».

كما توصلت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2006 إلى أن وجود إصبع البنصر أطول من السبابة يرتبط بأداء أفضل في عدد من الألعاب الرياضية، خاصة ألعاب القوى، لدى الرجال والنساء  مشيرة دراسة أخرى أجريت في عام 2008، إلى ارتباط وجود إصبع أطول مع الأداء الرياضي، يرتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالتهاب مفاصل الركبة ومناطق الفخذ لدى النساء.

لتفاصيل أكثر اضغط على الرابط التالي: علامات مرتبطة بطول الإصبع واليد تشير لإصابتك بأمراض معينة.. إنذار مبكر

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