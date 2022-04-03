مدير قصر العيني: حالات كورونا المحجوزة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة

أكد الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أن الأماكن المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا بمستشفيات جامعة القاهرة، تشهد انخفاضًا في معدلات الإقبال، لافتًا إلى أن عدد الحالات لا تتعدى أصابع الأيدي الواحدة في اليوم الواحد وغالبيتها بالرعايات المركزة، والحالات ستعود مرة أخرى للزيادة بالنسبة لإصابات كورونا في الربع الأخير من شهر رمضان ومع أول أيام عيد الفطر المبارك 2022.

الحديدي: أدوية كورونا الجديدة حققت نتائج إيجابية

وأضاف مدير مستشى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن التوقعات بشأن زيادة الأعداد مرة آخرى للفيروس نهاية شهر رمضان ترجع إلى عدم الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية وعدم الاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي وكذلك تهاون البعض في التعامل الجاد مع أي أعراض للمرض، والتعامل مع الآخرين دون تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الإسراع للحصول على لقاح كورونا

وتابع مدير قصر العيني الفرنساوي أن الأدوية التي جرى استخدامها على المرضى المصابين بفيروس كورونا في قصرالعيني حققت نتائج إيجابية جدًا في القضاء على المرض وعلاج المصابين بها وهي، دواء شركة ميرك الأمريكي وإيفوشيلد البريطاني المنتج من قبل استرازينكا، والدواء الأمريكي أيموكلونا انتي بديز، مؤكدًا أنه حال الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتوسع في قاعدة التطعيمات سيتم الانتهاء من الوباء والتعامل مع الفيروس دون خطورة كمرض الإنفلزنزا.

وناشد مدير قصر العيني الفرنساوي، المواطنين بضرورة الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم والالتزام بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وضرورة السرعة في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض وضرورة البقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض للمرض.