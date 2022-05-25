«الصحة»: إصابات كورونا في مصر تعد على أصابع اليد.. ولقحنا 60 مليون مواطن

قال الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة، إن الوضع الوبائي في مصر في أحسن حال منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020، موضحًا أن الإصابات تعد على أصابع اليد الواحدة.

5 موجات كورونا في مصر

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات تليفزيونية: «فتحنا مستشفياتنا التي كانت مخصصة للعزل، والمنظومة في مصر أثبتت قدرا كبيرا من المرونة، وفي اجتماعات منظمة الصحة العالمية تم الإشادة بتجربة مصر في التعامل مع الجائحة التي كان فيها قدر كبير من العقل والحفاظ على حياة المواطنين».

وتابع القائم بأعمال وزير الصحة، أن مصر مرت بـ5 موجات شهدت ارتفاعات وانخفاضات ومراحل مختلفة، لكن في النهاية، يبقى أن مصر تعيش أفضل أحوالها في هذه الفترة، مشددا على أنّ هذا الأمر لا يعني التراخي وإهمال التطعيم.

تطعيم 58% من الفئة المستهدفة

وأكد أنّ مصر شهدت تطعيم أكثر من 60 مليون مواطن، حيث جرى تطعيم ما يقرب من 58% من الفئة المستهدفة: «في اجتماعات منظمة الصحة العالمية كنا نلتقي الدول المتقدمة وكان عدد المطعمين فيها نحو 7 ملايين شخص تقريبا، وكانوا يتباهون بتطعيم 5 ملايين مواطن في سنة، لكننا قلنا إننا كنا نعمل بمعدلات تطعيم تصل إلى نصف مليون مواطن في اليوم، خلال يناير الماضي».