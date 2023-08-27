القوات المسلحة تهنئ لاعبها المحقق لذهبية بطولة العالم للشباب في المصارعة

قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة، التهنئة للاعب المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية الطالب مصطفى حسين فتحي ذكي، بعد تحقيق إنجاز رياضي جديد للرياضة المصرية عبر حصد المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية في مسابقات وزن 67 كجم، بعد مشاركته ضمن بعثة المنتخب القومي للمصارعة الرومانية المشاركة في منافسات بطولة العالم للشباب تحت 20 عامًا، والتي أقيمت فعالياتها بالمملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة 1200 لاعب مثلوا 63 دولة من مختلف قارات العالم، وساهم تحقيق ذلك الإنجاز في تقدم مصر للمركز الثامن في مجمل مسابقات البطولة.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، على حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة يحتذى بها الأجيال القادمة.

يأتي هذا الإنجاز في إطار حرص القوات المسلحة على استمرار دورها في تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصري بالمؤسسات العسكرية الرياضية؛ لرفع العلم المصري خفاقًا بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والدولية.