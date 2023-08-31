ماذا تستفيد الدولة من صناديق الاستثمار؟.. خبير اقتصادي يوضح

قال الدكتور أحمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، إن صناديق الاستثمار محفظة استثمارية كبيرة جدا، بها تشكيلة كبرى من الأصول قد تكون أسهم، وقد تكون سندات، أو عقارات أو ذهب، لافتا إلى أن الصندوق يديره مدير استثمار محترف.

أنواع صناديق الاستثمار

ولفت العطيفي، فى فيديو تم بثه عبر الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على «فيس بوك»، إلى أن هناك عدة أنواع لصناديق الاستثمار تتمثل في «صناديق استثمار مفتوحة، صناديق استثمار مغلقة»، مشيرا إلى أنه يتم الاستفادة من صناديق الاستثمار، سيتم الاتجاه إلى أحد صناديق الاستثمار الموجودة فى البنوك الوطنية وموجودة فى شركات عاملة مرخص لها من الجهات الرقابية بمصر، قائلا: «يدخل المواطن يشتري وثيقة الصندوق ويكون متأكد أن هناك مدير استثمار محترف يدير له هذه الاستثمارات».

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وأشار إلى أنه يمكن استرداد الأموال في أي وقت، لافتا إلى أن هناك صناديق استثمار مفتوحة وصناديق استثمار أسهم، وصندوق استثمار متوازن «يستثمر جزء فى الأسهم وجزء فى السندات وأذون الخزانة»، لافتا إلى أن كل صندوق له خطر وكل صندوق من الممكن أن يحقق أرباحا.

استفادة الدولة من صناديق الاستثمار

وأوضح أن تفاصيل استفادة الدولة من صناديق الاستثمار، قائلا: «كلما كانت صناديق الاستثمار قوية كلما اتجهت الاستثمارات الأجنبية لها، وتجعل أحد الأوعية الادخارية مهمة جدا للاستثمار بضخ أموالها فى تلك الصناديق، وهناك صناديق استثمار فى العقارات وفى الذهب» .