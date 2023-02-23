«التنسيقية» تنظم مناظرة سياسية عن دور صناديق الاستثمار في المشروعات

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، مناظرة سياسية عن «دور صناديق الاستثمار في المشروعات الاقتصادية»، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من جميع التيارات والاتجاهات.

وتناقش المناظرة عددًا من المحاور، أبرزها مفهوم صناديق الاستثمار، وكيف يتم تأسيس صناديق الاستثمار، وكيف يتم تكوين رأس مال الصندوق، وما هي أشكال وأساليب تمويل الصندوق، وكيف تساهم صناديق الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة، وتساهم صناديق الاستثمار في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

مناظرة التنسيقية

وتدير المناظرة، نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب، ويشارك فيها، أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد نبيل، عضو التنسيقية عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، والكاتب الصحفي مصباح قطب، القيادي بحزب التجمع.

يذكر أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية والمناظرات، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من التيارات والاتجاهات.