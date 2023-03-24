جولد بيليون»: صناديق الاستثمار تحتفظ بالذهب خوفا من عدوى «سليكون فالي»

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم الجمعة، في تداولات هادئة لتظل بالقرب من أعلى مستوى سجلته يوم أمس عندما طرقت أبواب المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة من جديد، وفي طريقها لتسجيل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي لتحقق الاستفادة من زيادة الاقبال على الملاذ الآمن في الأسواق، وفق gold Bullion؟

ويتداول الذهب في البورصة العالمية وقت صياغة تقرير جولد بيليون عند المستوى 1990.30 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفع يوم أمس بنسبة 1.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2003.22 دولار للأونصة.

تزايد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن

الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى منذ عام مطلع هذا الأسبوع عند 2009.69 دولار للأونصة، يأتي هذا في ظل تزايد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في الأسواق منذ انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما حقق مكاسب للذهب تصل إلى 170 دولار منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

وعن الدولار الأمريكي، فقد عاد إلى التعافي لليوم الثاني على التوالي ليسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع بنسبة 0.5% خلال جلسة اليوم وذلك بعد ان سجل يوم أمس أدنى مستوى في 7 أسابيع عند 101.53، وفق جولد بيليون.

وزاد المستثمرون وصناديق الاستثمار من نسب احتفاظها بالذهب لمواجهة أي مخاطر محتملة في قطاع البنوك عقب أزمة سليكون فالي، ويأتي هذا بعد أن خفف البنك الاحتياطي الفيدرالي من موقفه المتشدد في سياسته النقدية ورفعه الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وأشار إلى رفع آخر في الفائدة خلال 2023، على أن يتوقف بعدها.

توقعات الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة

تغيرت نبرة البنك الفيدرالي خلال بيانه الأخيرة وحذفه لعبارة "توقعات الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة" التي استمرت في بيان البنك خلال اجتماعاته منذ العام الماضي التي رفع خلالها الفائدة لتتحول إلى "بعض عمليات تثبيت السياسة الإضافية".

كل هذه المتغيرات زادت من الضغط السلبي على الدولار الأمريكي لأن الأسواق أصبحت ترى أن ذروة أسعار الفائدة أصبحت قريبة، وهو ما يعكس خوف الفيدرالي من تسبب رفع الفائدة في ضعف معدلات النمو بالإضافة إلى زيادة أوجاع قطاع البنوك، وتقوم الأسواق الآن بتسعير احتمالية أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى فقط هذا العام، بعد رفع معدلات الفائدة التراكمية بمقدار 475 نقطة أساس في الأشهر الـ 12 الماضية.

وقال تقرير جولد بيليون ، إن التوقف المؤقت في دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي يبشر بالخير للذهب، الذي تعرض لضغوط من قوة الدولار وارتفاع العائدات خلال عام 2022 وأظهرت البيانات الأخيرة أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب قد أضافت أكثر من 300 ألف أونصة من الذهب خلال جلسة التداول الأخيرة، وهو ما يعد أكبر مكسب يومي منذ شهر يونيو الماضي.