موعد إطلاق هاتف آيفون 15 الجديد رسميا للجمهور.. «آبل» تكشف التفاصيل

انتظار وترقب من عشاق التكنولوجيا واقتناء الهواتف الذكية الحديثة للمؤتمر العالمي لعملاقة التقنية الأمريكية Apple، وذلك للإعلان عن هاتف آيفون 15 الجديد والمنتجات الجديدة التي تستعد الشركة لإطلاقها أمام الجمهور.

هذا الحدث البارز الذي ينتظره الملايين، من المتوقع أن يتضمن الإعلان عن سلسلة آيفون 15 التي طال انتظارها، بما في ذلك iPhone 15 القياسي، وiPhone 15 Plus، وiPhone 15 Pro، وiPhone 15 Pro Max، وتشير بعض الشائعات إلى احتمال طرح أجهزة Air Pods وHomePod جديدة.

وقد أشارت بعض التسريبات إلى مواصفات هاتف آيفون المتوقع إطلاقه قريبًا، وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول مواصفات الهاتف وموعد إطلاقه الذي أعلنته الشركة رسميًا، اضغط على الرابط من هنــــــــــا.