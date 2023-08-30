هدى رشوان: أعمال نجيب محفوظ مصنفة ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية

وجهت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة «الوطن» الشكر للكاتب الصحفي نورالدين القلعاوي على ملفه بجريدة «الوطن»، اليوم، والذي جاء بعنوان «النجيب محفوظ»، موضحة أنَّ الأديب الكبير نجيب محفوظ حي بيننا بتراثه وأدبه وفنه وكتبه وأفلامه مازال حيًا بيننا، فالعظماء لا يرحلون بل يتواجدون بيننا بتراثهم وفنهم، ونجيب محفوظ فخر للمصريين بجائزة نوبل التي حصل عليها.

هدى رشوان: نجيب محفوظ له 17 رواية تحولت لأفلام

وأضافت مدير تحرير جريدة «الوطن» خلال استضافتها ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّ نجيب محفوظ له 17 رواية تمّ تحويلها إلى أفلام مصنفة من بين أفضل 100 فيلم على مستوى السينما المصرية، مشيرة إلى أنَّ جريدة «اليوم السابع» انفردت بموضوع عن سيناريو بخط يد الأديب نجيب محفوظ لم يرَ النور حول شخصية الناصر صلاح الدين الرومانسية.

هدى رشوان: نجيب محفوظ حي بيننا بأدبه وفنه وثقافته

وأوضحت هدى رشوان، أنَّ نجيب محفوظ من قوة مصر الناعمة التي نفتخر بها جميعًا، فهو حاصل على العديد من الجوائز وتلقى عدة تكريمات من قادة الدول مثل حاكم الإمارات والرئيس الفرنسي، مبينة أنَّ ملف جريدة «الوطن» اليوم حول نجيب محفوظ احتوى على بعض المقولات التي ذكرها كبار الشخصيات عنه، فهو تربية أم تعشق الفنون والروايات، وأب راقي، متمنية أن يكون لدينا نماذج مثل نجيب محفوظ.