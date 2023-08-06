هدى رشوان: جهود الدولة في التنمية والتعمير تتجه نحو سيناء (فيديو)

قالت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ كل جهود الدولة في التنمية والتعمير تتجه نحو سيناء، فكل الوزارات والهيئات تضع تنمية سيناء في أولويتها، خصوصًا أنّ سيناء كانت أوضاعها صعبة للغاية، لكن الآن سيناء تُعمّر الآن على جميع المحاور، فميزانية التطوير في سيناء تضاعفت 4 مرات عن السابق لمواصلة التنمية.

سيناء أصبحت تشهد مهرجانات لتنشيط السياحة

وأضافت مدير تحرير الوطن، في حوارها مع الإعلامية آية جمال الدين في برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، أنّه فيما يخص السياحة تمّ تخصيص مكتب لتنشيط السياحة، وأصبحت سيناء تشهد مهرجانات تنشيطية مثل مهرجان سباق الإبل، وحفلات الزفاف الجماعي، مؤكدا أنّ كل ما يجري في سيناء يُبشر بعودتها مرة أخرى.

مشاهد تواجد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إيجابية للغاية

وأوضحت أنّ مشاهد وجود محمد بن زايد آل نهيان، حاكم الإمارات، في مدينة العلمين وتجواله بحرية في المدينة مشاهد إيجابية للغاية، فاختياره للعلمين له مغزى جيد للغاية، فستظل مصر هي الوجهة الرئيسية لكل القادة والرؤساء العرب والأجانب على كل المستويات، موضحة أنّ مدينة العلمين مليئة بالأشقاء العرب ممن جاؤوا لزيارتها، وهو أمر مبشر للغاية.

هناك علاقات وطيدة بين شعبي الإمارات ومصر والقادة

وأشارت مدير تحرير جريدة الوطن، إلى أنّه رغم زيارة حاكم الإمارات لمصر ومدينة العلمين في إجازة، فإنّه التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم يكن اللقاء رسميًا، لأنّه هناك علاقات وطيدة بين الشعبين والبلدين والقادة، وكان اللقاء لتعزيز الروابط.