إحياء ذكرى وفاة نجيب محفوظ بالكاريكاتير.. ورسامة «اتربيت على رواياته»

رغم مرور 17 عامًا على رحيله، إلا أنه مازال خالدًا في أذهان محبيه، الصغار منهم قبل الكبار، الذين احتفوا بذكراه برسوم كاريكاتيرية، وذلك بسبب تراثه الأدبي الذي تحول إلى بصمة كبيرة في تاريخ السينما والدراما المصرية، إنه الكاتب الكبير وصاحب جائزة نوبل، نجيب محفوظ، الذي تنوعت أعماله بين التاريخية والواقعية.

معرض في حب نجيب محفوظ داخل جدران معرضه

أعمال كثيرة قدمها العالم نجيب محفوظ، مازالت محفورة في ذهن جمهوره، منها الثلاثية، زقاق المدق، اللص والكلاب وغيرها من الأعمال، وهو ما دفع العديد من محبيه لتقديم لوحات كاريكاتيرية للاحتفاء بذكرى وفاته، من بينهم الدكتورة غادة مصطفى، استاذ بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق: «أنا بقيت استنى كل سنة نفس الميعاد عشان اعبر عن حبي الكبير للكاتب الراحل نجيب محفوظ».

«معرض في حب نجيب محفوظ» المقام في معرضه بتكية أبو الدهب، وهو الوسيلة الأمثل لمحبي الراحل في الاحتفاء بذكراه وتقديم العديد من البورتريهات التي تتضمن مختلف أعماله، بحسب تعبير «غادة» خلال حديثها لـ«الوطن»: «قبل المعرض ببدأ أجهز لوحاتي اللي هشارك بيها في المعرض لأني بحب نجيب محفوظ جدا واتربيت على أعمال ورواياته»

لوحات «غادة» في معرض نجيب محفوظ احتفاءً بذكرى رحيله

منذ ما يقرب من 4 سنوات، بدأت رسامة الكاريكاتير المشاركة في معرض نجيب محفوظ، بالعديد من أعمالها التي كان آخرها لوحتين بورتريه إحداهما شخص والأخرى أشهر رواياته «بين السما والأرض»، التي تحولت إلى فيلما سينمائيا، موضحة أن اللوحة الثانية عبارة عن صورة الكاتب العالمي نجيب محفوظ، يتوسط العمل وهو يبتسم وكأنه يشاهد أبطال روايته ويظهر كل بطل بشخصيته في الفيلم منهم المجنون والحرامي والعامل والممثلة السينمائية المشهورة والشخصية المتكبرة والسيدة الحامل وزوجها لكل واحد منهم قصة داخل الأسانسير المعطل.

الكاتب نجيب محفوظ، يحتل مكانة كبيرة في قلب كل شخص على مستوى العالم، خاصة أن هذا المعرض شارك به من مختلف دول العالم وليس مصر فقط، على حد تعبير «غادة»: «المعرض بيبقى فيه إقبال كبير من مختلف الشخصيات حاصة المحبين للفنون الأدبية من مختلف دول العالم بتبقى فيه فرحة مختلفة طوال أيام المعرض».