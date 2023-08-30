ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: نشعر بالفخر بالشراكة مع مصر

استقبل الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، الدكتورة حنان حمدان ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية، ونوفل تونسي مدير مكتب المفوضية بالإسكندرية، وياسمين فخري مسؤول الحماية بالمفوضية.

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مصر لها تجربة كبيرة مع اللاجئين، إذ يتم دمجهم في المجتمع المصري كي يتعايشوا وينخرطوا به، ومثال على ذلك اللاجئين السوريين الذين عاشوا في مصر، وازدهرت حالتهم من خلال التجارة والمشروعات الخاصة بهم، وكذلك الأفارقة.

مدير مكتبة الإسكندرية: نرغب في تنظيم مؤتمر عن اللاجئين

ولفت «زايد»، إلى أنه يرغب في تنظيم مؤتمر عن اللاجئين؛ لتسليط الضوء على مشكلاتهم والجهود التي تقدمها الأمم المتحدة لهم، مضيفًا: «نحن في مكتبة الإسكندرية ننحاز للإنسانية والحوار والتعددية وكل الآراء المتفتحة».

ممثل المفوضية السامية: نشعر بالفخر للشراكة مع مصر

ومن جانبها قالت الدكتورة حنان حمدان ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «نحن نشعر بالفخر بالشراكة مع مصر ونتطلع لمزيد من التعاون فيما يخص اللاجئين في مصر»، مؤكدة أن مصر بابها مفتوح دائمًا للجميع.

وأضاف نوفل تونسي مدير مكتب المفوضية بالإسكندرية، أنه يرغب في التعاون مع مكتبة الإسكندرية في المستقبل؛ لإقامة فعاليات تضم أنشطة للأطفال اللاجئين وتعريفهم بمكتبة الإسكندرية وعلى ما تقدمه من ثراء معرفي كبير.

وشهدت الزيارة نقاشات حول أنشطة المفوضية في الإسكندرية والخدمات التي تقدمها للاجئين وأوجه التعاون مع مكتبة الإسكندرية.