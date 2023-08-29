الأمم المتحدة تحذر العالم من اقتراب وقوع كارثة نووية

أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروسي، اليوم، أنه خلال 100 عام، لم يكن العالم قريبا من وقوع كارثة نووية كما هو الحال اليوم.

انعدام الثقة في الوقت الحالي

وأشار كوروسي، خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «انعدام الثقة المتزايد والمنافسة الجيوسياسية والعدد المتفاقم من النزاعات المسلحة، لم يؤد إلا إلى زيادة المخاطر في عالمنا».

حجم الإنفاق العسكري

وأشار إلى أنه خلال العام 2022، وحده وصل حجم الإنفاق العسكري العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار.

نمو الترسانة النووية

وتابع: «نرى الكثير من الدلائل على أن الترسانات والقدرات النووية العالمية آخذة في النمو، وهو ما يتعارض مع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية»، واستطرد قائلا: « وبهذه المعطيات نحن أقرب من أي وقت مضى إلى احتمال وقوع كارثة نووية عالمية».

وخلص إلى أن هناك «تهديدات منتظمة باللجوء إلى ضربة نووية»، في إطار الأزمة الأوكرانية.

الغرب يتجاوز الخطوط الحمراء

وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن الغرب تجاوز جميع الخطوط الحمراء في سياسته المعادية لروسيا فضلا عن التهديدات المستمرة لبلادنا وأمنها، وأشار الرئيس إلى أن الغرب استخدم الابتزاز النووي واستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا، مع إعلانه تفوق بلاده العسكري والنووي محذرا من استفزاز بلاده.