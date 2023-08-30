مدير مكتبة الإسكندرية: مصر تمكنت من دمج اللاجئين في المجتمع

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتورة حنان حمدان؛ ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، ونوفل تونسي مدير مكتب المفوضية بالإسكندرية، وياسمين فخري؛ مسئول الحماية بالمفوضية.

مدير مكتبة الإسكندرية: مصر لها تجربة كبيرة مع اللاجئين

قال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر لها تجربة كبيرة مع اللاجئين، إذ يجرى دمجهم في المجتمع المصري كي يتعايشوا وينخرطوا به، ومثال على ذلك اللاجئين السوريين الذين ازدهروا في مصر من خلال التجارة والمشروعات الخاصة بهم، وكذلك الأفارقة.

ولفت إلى أنه يرغب في تنظيم مؤتمر عن اللاجئين لتسليط الضوء على مشكلاتهم والجهود التي تقدمها الأمم المتحدة لهم. وأضاف: «نحن في مكتبة الإسكندرية ننحاز للإنسانية والحوار والتعددية وكل الآراء المتفتحة».

من جانبها، قالت الدكتورة حنان حمدان ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «نشعر بالفخر بالشراكة مع مصر ونتطلع لمزيد من التعاون فيما يخص اللاجئين في مصر»، وأكدت أن مصر بابها مفتوح دائمًا للجميع.

وقال نوفل تونسي مدير مكتب المفوضية بالإسكندرية، إنه يرغب في التعاون مع مكتبة الإسكندرية في المستقبل لإقامة فعاليات تضم أنشطة للأطفال اللاجئين وتعريفهم بمكتبة الإسكندرية وعلى ما تقدمه من ثراء معرفي كبير.

وشهدت الزيارة نقاشات حول أنشطة المفوضية في الإسكندرية والخدمات التي تقدمها للاجئين وأوجه التعاون مع مكتبة الإسكندرية.