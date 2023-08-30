أستاذ بجامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية أكدت احترام حقوق الطفل

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه على الوالدين تربية الطفل على التقدير والاحترام ومنحه كافة الحقوق التي أكدت الشريعة الإسلامية عليها منذ اللحظة الأولى للميلاد، بل وقبل زواج الوالدين حتى عندما اشترط على الشاب أو الفتاة المقبلين على الزواج حسن اختيار شريك الحياة.

تمام: حقوق الطفل في الإسلام تبدأ من وقت اختيار شريك الحياة

وأضاف «تمام» خلال حواره ببرنامج «البيت»، تقديم الإعلامية مروة شتلة والمُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الأربعاء، أنَّ حقوق الطفل في الإسلام تبدأ من وقت اختيار الزوج لشريكة حياته، أو اختيار الفتاة للزوج.

اختيار الأم المناسبة

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، موضحاً أنَّ ما سيترتب على الاختيار سيؤثر على تربية الأبناء في المستقبل، وبالتالي ضرورة اختيار الأم المناسبة للأولاد المنتظر قدومهم في المستقبل كما يجب أن تتخير الزوجة الأب المناسب لأولادها.