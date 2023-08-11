خطيب المسجد الحرام يحث المصلين على أهمية تربية الأبناء على الطاعة

تحدث خطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة ماهر المعيقلي، اليوم، خلال خطبة الجمعة عن أن الذرية الصالحة هي زينة الحياة الدنيا، ويمكن أن تتحقق إذ تم اختيار الزوجة الصالحة التي تعين زوجها على أعباء الحياة اليومية، مؤكدًا أن تنشئة الولد الصالح جائزة كبرى للمسلم في الحياة والآخرة.

خطيب المسجد الحرام: علموا أولادكم الصلاة

وأضاف خطيب المسجد الحرام، خلال خطبة الجمعة اليوم، أنّ من حق الأبناء على الآباء تعليمهم الصلاة، فهي عماد الدين وغرس للتوحيد في قلوبهم، وحذّر الآباء والأمهات من الدعوة على الأبناء، وإنما يجب أن يكون الدعاء الدائم لهم بالبر والرشد والصلاح، موضحًا أن دعاء الوالدين من الأدعية المستجابة دائمًا وفق البث المباشر الذي نقلته قناة القرآن الكريم بمكة.

وأوضح أن الولد الصالح من يدخره المرء لنفسه في الدنيا والآخرة، فأولاد الرجل من كسبه وعملهم الصالح من عمله. وذكّر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

أهمية تربية الأبناء على الطاعة

وأوضح الشيح ماهر المعيقلي خلال خطبة الجمعة أن الولد الصالح هو زينة الدنيا وسرورها وبهجتها وفرحتها، تحبه ويحبك وإذا كبر سنك عطف عليك وأعانك على أمر دينك ودنياك، موردا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الرَّجلَ لتُرفَعُ درجتُه في الجنةِ فيقولُ : أنَّى هذا فيقالُ : باستغفارِ ولدِك لكَ».

وذكر أن طلب الولد الصالح يبدأ من اختيار المرأة الصالحة، مؤكدا أن صلاح الأبناء يكون بغرس التوحيد في قلوبهم ومحبة الله والخوف منه ورجاء رحمته وتعليمهم بأن الصلاة من أعظم صلاح النفس.