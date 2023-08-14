«الوزراء»: مصر بالمرتبة الـ34 عالمياً من بين 193 دولة في مؤشر حقوق الطفل

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موقف مصر وترتيبها في مؤشر حقوق الطفل الصادر عام 2023 عن مؤسسة «kidsrights»، والذي أظهر تقدم ترتيب مصر 4 مراكز، إذ حصلت على المركز الـ34 من بين 193 دولة عام 2023، مقارنة بالمركز 38 من بين 185 دولة عام 2022، كما حصلت على المركز الرابع عربيًّا خلال عام 2023.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية التي تهم الشأن المصري أو تتناوله.

تحفيز الامتثال لحقوق الطفل في جميع أنحاء العالم

وأضاف المركز أنَّ هذا المؤشر العالمي السنوي، يُعَدُّ الوحيد الذي يصنف الدول وفقًا لالتزامها باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1989، ويهدف إلى تحفيز الامتثال لحقوق الطفل في جميع أنحاء العالم، بالاعتماد على 5 مؤشرات فرعية، هي «الحق في الحياة»، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية، والبيئة التمكينية لحقوق الطفل.

السويد في المركز الأول عالميًّا

وقد جاءت السويد في المركز الأول عالميًّا، تلتها كل من فنلندا، وأيسلندا، ولوكسمبورج، وألمانيا بينما جاءت كل من تشاد وجنوب السودان، وأفغانستان، في المراكز الأخيرة على التوالي.