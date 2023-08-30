أصبح الإنترنت المنزلي من أهم الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها، إذ يحرص مستخدموه على دفع الفاتورة الخاصة به فور قدوم موعدها، ولكن في كثير من الأحيان يعاني المشتركون في خدمة الإنترنت من انتهاء الباقة قبل حلول موعد تجديدها، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن نصائح تقليل استهلاك الإنترنت المنزلي حتى تكمل الباقة الشهر.

وهناك العديد من الخطوات التي تساعد المستخدمين في التحكم في استهلاك باقة النت، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير نصائح تقليل استهلاك الإنترنت المنزلي حتى تكمل الباقة الشهر، وفق خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات.

نصائح تقليل استهلاك الإنترنت المنزلي.. الباقة هتكمل الشهر

1- إخفاء شبكة الواي فاي

تعد شبكة الواي فاي المرئية إحدى أهم أسباب نفاد باقة النت قبل موعد تجديدها، إذ يستخدم الكثيرون البرامج الخاصة باختراق شبكات الواي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الباقة، لذلك يجب على المستخدم أن يقوم بإخفاء شبكة الواي فاي وجعلها غير مرئية.

2 - تقليل سرعة شبكة الإنترنت

من أبرز أسباب انتهاء الباقة قبل موعدها ارتفاع سرعة شبكة الإنترنت، إذ تؤدي السرعة إلى ارتفاع استهلاك الباقة أيضا، ويمكن الاتصال بخدمة العملاء لتقليل السرعة الخاصة بالباقة، ما يساعد على الحفاظ على باقة النت الشهرية.

3- إغلاق خاصية التحديث بجميع الأجهزة المتصلة

وبالنسبة لخاصية تحديث النظام الخاص بالأجهزة وتحديث التطبيقات، فتقوم بسحب الكثير من الميجات الخاصة بالباقة، إذ إنها تعمل على تحديث جميع التطبيقات تلقائيا دون طلب من المستخدم، لذلك يمكن غلق تلك الخاصية في الأجهزة المتصلة بباقة النت، حتى يتم تقليل استهلاك باقة النت.

4- تقليل جودة مقاطع الفيديو

عند تشغيل مقاطع الفيديو المختلفة يتم تشغيلها بجودة عالية تلقائيا، لذلك يجب الاهتمام بتقليل جودة الفيديو واختيار جودة قليلة تكون مناسبة ولا تسحب الكثير من الباقة.